البعثة الأممية: إزالة 27400 ذخيرة متفجرة في أربعة مدن خلال 2022

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزالة 27400 ذخيرة متفجرة في أربعة مدن ليبية خلال العام 2022.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه خلال العام 2022، أزال الشركاء في ليبيا 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت مؤكدة أنه ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعمل مع شركائها لتقديم دروس للأطفال في جميع أنحاء ليبيا، حول التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، للحد من وقوع الضحايا وإنقاذ الأرواح.

ولفتت البعثة الأممية إلى أنه منذ سنة 2011 تم التخلص من أكثر من 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا.

ونوهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنه لزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، تم إطلاق أسبوع الحد من الألغام .