السريري: اجتماعات لجنة (6+6) ستبدأ يوم الأربعاء القادم وستكون داخل ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري إن اجتماعات لجنة (6+6) ستبدأ يوم الأربعاء القادم وستكون داخل ليبيا إلا في حال حدوث مستجدات تتطلب غير ذلك.

السريري وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر” أضاف:”سنقوم بمناقشة ترتيب أولويات العمل وآلياته، وتحديد الأزمنة والأمكنة للاجتماعات القادمة”.

وأكد أن اللجنة ستعمل على وضع أسس قانونية وفنية للعمل المشترك بروح الفريق الواحد.

السريري قال إن اللجنة ستعرض التجارب السابقة للاستفادة منها اختصارا للجهد والوقت وتحقيقا لرغبات الشعب في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

