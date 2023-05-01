أول عربي يسير في الفضاء..المنقوش تهنئ الإمارات بتحقيق إنجازات في مجال الفضاء

أخبارليبيا24

هنأت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الإثنين دولة الإمارات لتحقيقها إنجازات في مجال الفضاء.

وقالت المنقوش في تغردية عبر حسابها على “تويتر” :”يواصل الأشقاء في الإمارات تحقيق إنجازات مُشرفة في مجال الفضاء والمشاركة بأنشطة محطة الفضاء الدولية”.

وتابعت وزيرة الخارجية :”سجل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي اسمه كأول مواطن عربي يسير في الفضاء”.

وختمت المنقوش تغريدتها :”أمنياتي الطيبة له ولزملائه الإمارتيين والعرب، وأن تكون قصص نجاحهم ملهمة لشباب العرب”.

وكان الإماراتي سلطان النيادي سجل إنجازاً عربياً جديداً كأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك خلال المهام التي قام بها للسير خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة.

ووثق بث مباشر لوكالة الفضاء الأمربكية “ناسا”، على منصة “يوتيوب”، الجمعة، خروج رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.