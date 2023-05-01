الغرابلي: نسعى لوضع ميثاق شرف في صبراتة

قال الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق وعضو اللجنة المشرفة على فعالية حوارية صبراتة في تصريح صحفي، إنهم عقدوا السبت الماضي الجلسة الثالثة لحوارية صبراتة الاستشرافية حول الأمن والتنمية بقاعة المعهد العالي للعلوم والتقنية بعد استعراض المشاكل التي تواجهها المنطقة سواء كانت الأمنية أو الخدمية في جلستها الأولى والثانية.

أضاف قائلًا: “حضر الحورية عدد من المهتمين بمختلف توجهاتهم ومكانتهم الاجتماعية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس البلدي والحكماء ومختاري المحلات والمهتمين من المختصين وأساتذة الجامعة والجمعيات الشبابية.”

وأضاف الغرابلي أن النقاش خلال الحوارية كان هادفا وبناء، حيث تم تحديد أولويات الحوار من قبل الحضور في صياغة ميثاق شرف ينظم علاقة أهالي المنطقة فيما بينهم وعلاقتهم بالمؤسسات الأمنية والخدمية، كما تم مناقشة مشاريع لمسودة الميثاق الاجتماعي.

وبين الغرابلي أن النقاش لم يكتمل حول هذه المسألة وتم تحديد يوم السبت القادم لاستكمال النقاش بشأنها، كما أشار إلى أن الحوارية مستمرة إلى أن تستكمل كل طلبات الأهالي في وجود جسم أهلي اجتماعي يهتم بمشاكلهم وينظم علاقتهم مع المدن المجاورة والدولة الليبية بصفة عامة، وفق قوله.

وتابع الغرابلي قائلا: نأمل من كل الخيرين والمهتمين بالمدينة الاتصال باللجنة المشرفة في تحديد الأولويات، لافتا إلى أن حضور الجميع مهم والنقاش مفتوح لتحقيق السلام، على حد تعبيره.