العابد: ماضون في الإصلاح الإداري 

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة، علي العابد، بمناسبة إحياء يوم العمّال العالمي، إننا ماضون في خطتنا لمعالجة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص وضمان حصولهم على حقوقهم لا سيما الضمان الاجتماعي.

أضاف في كلمته: “لا يزال قانونا 23 و12 2010 بشأن العمال الأجانب وعلاقات العمل يعرقلان عملنا وراسلنا البرلمان مرارا لكن دون ردود. ونجحنا في تدريب أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل في كل أنحاء البلاد لضمان دخولهم لسوق العمل.” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “اعتمدنا خطة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية عبر إسكانهم خارج الأحياء المكتظة لتفادي الأخطار الأمنية والديموغرافية. أطلقنا منصة وافد الرقمية لدخول العمالة الأجنبية وإبعاد مهربي المهاجرين بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات” على حد تعبيره.

وتابع قائلًا: “وزارتا العمل والخدمة المدنية تسعيان لتدشين منظومة متكاملة لتطوير العمل الحكومي، ونستعد لإطلاق مبادرة الإصلاح الإداري والخطة الوطنية للتشغيل بهدف معالجة البطالة.” وفق قوله.