ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لجنة 6+6 للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت.

يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحث مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاآغا قبل عدة أيام دور الحكومة في دعم مسار لجنة (6+6) لإقرار قانون الانتخابات، ومستجدات عمل الحكومة.

