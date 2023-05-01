حراك “تصحيح المسار” يستنكر صمت دبيبة عن غضب أهالي الزاوية

قال منسق حراك تصحيح المسار بالزاوية، سنان جربوع، إن لجنة 15 المشكلة على خلفية أحداث المدينة باشرت أعمالها فعلياً السبت، مستنكرًا في الوقت صمت حكومة الوحدة وعدم الرد على مطالب الأهالي حتى الآن.

وأوضح جربوع، في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة تتكون من 7 ضباط بالجيش الليبي من مدينة الزاوية و5 أعضاء من تنسيقية حراك شباب الزاوية و3 من أعيان وحكماء المدينة.

وتابع أن اللجنة تتبع مباشرة الغرفة العسكرية المشتركة برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل، كخطوة أولى، على حصر الأجهزة والمقار في مدينة الزاوية، وتحديد أوكار ومواقع الجريمة، لوضع خطة أمنية لمكافحتها، منوهًا بأن الغرفة العسكرية المشكلة ستتولى وضع حلول نهائية للعمالة الوافدة بالمدينة وتنظيم وجودها ومحاسبة المخالفين.

واستنكر سنان جربوع صمت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد دبيبة وعدم الرد على مطالب أهالي الزاوية، قائلاً: “لا نعرف إن كان هذا السكوت مقصودًا أم بسبب عدم قدرتها على السيطرة خارج العاصمة طرابلس”.

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واستغرب سكوت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بعد أكثر من 4 أيام على إغلاق مديرية أمن الزاوية، وعدم تواصلها مع الحراك أو وصولها لحل.

وأشار إلى أنه سيجرى اليوم الإثنين توقيع مذكرة التفاهم بين رئاسة الأركان والجهات المعنية في الزاوية، داعياً كل الكتائب بالانصياع لأوامر رئاسة الأركان وعدم الانجرار وراء الفتن وشق الصف.

والجمعة، قال القيادي بالحراك الشعبي في الزاوية، خليل زعيميط، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من 15 عضوا من الحراك والأعيان وقيادات الجيش؛ لبحث مطالب أبناء الزاوية، لافتاً إلى استمرار العصيان المدني خلال الأسبوع المقبل.

ومنذ الجمعة الماضية، تتوالى ردود الفعل الغاضبة من سكان وأهالي في مدينة الزاوية، لدعم الحراك الذي اندلع إثر تداول مقاطع فيديو قال نشطاء إنها لشباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات.