اتحاد ثوار مصراتة: نرفض الحوار مع «حفتر» وعلى الدبيبة صرف مستحقات «بركان الغضب»

أعلن ما يسمى بـ«اتحاد ثوار مصراتة»، رفضه الحوار مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مطالبا في الوقت نفسه، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة صرف المستحقات المالية لعناصر ميليشيا «بركان الغضب».

وقال بيان صادر عن الاتحاد: “نرفض الجلوس مع حفتر وكل من يحمل مشروع كرامته المزعومة تحت اسم المصالحة، فالمصالحة لا تكون إلا بنصرة المظلوم والقصاص من الظالم، وعلى الحكومة الموافقة على شرعنة الثوار تحت جسم يكفل لهم حقوقهم، على وجه السرعة”، بحسب وصفه.

وأضاف “على الحكومة صرف أضرار الكتائب المشاركة في عملية بركان الغضب، والتي كان لها الدور الأكبر في صد الانقلاب العسكري وبقاء السلطة المدنية حتى وقتنا هذا، ويجب النظر في ظروف المساجين في سجون مشبوهة، تحت سلطة مليشيات متسترة بشرعية الدولة، غيبتهم قسرًا بدون محاكمة”، على حد تعبيره.

وتابع “نُطالب بتوفير متطلبات الجرحى وفتح ساحات علاجهم في الداخل والخارج، وإن لم يتم تلبية هذه الحقوق سيتم انتزاعها فالحقوق تنتزع ولا تستجدى، وقد قمنا بإنشاء آلية لاحتواء الثوار، تحت جسم شرعي وأحيلت لرئيس الحكومة لاعتمادها، ولم يكن منه إلا عدم الرد والمماطلة دون اتخاذ إجراء”، وفقا لوصفه.

واستطرد البيان “كُنا سباقين لتلبية رغبات أهالي المدينة ومكوناتها بإزالة السواتر وفتح بوابة الدافنية بعد اعتصام كتائب الثوار لتحقيق مطالبهم المشروعة بتعويضهم عن أضرار عملية بركان الغضب”، بحسب البيان.