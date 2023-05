الهادي: استيراد الخراف قبل عيد الأضحى سيسهم في تخفيض أسعار اللحوم

ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي أهمية استيراد الخراف استعداد لقدوم عيد الأضحى في البلاد.

الهادي أوضح في تصريحات صحفية لمجلة “العربي الجديد” القطرية اطلعت عليها صحيفة المرصد أن الخراف المستوردة ستساهم في تخفيض أسعار اللحوم التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق مع محدودية العرض وزيادة الطلب.

وتابع الهادي إن الأسواق المحلية بحاجة إلى مراقبة ومتابعة التسعيرة المعمول بها من الجهات المختصة.

