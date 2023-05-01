أمين اتحاد المغرب العربي: التواريخ العديدة للانتخابات الليبية لم تحترم بسبب “ظروف لم تنضج”

أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش دعم جهود إجراء الانتخابات الليبية.

وقال البكوش في مقابلة مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، إن جميع مبعوثي الأمم المتحدة السابقين إلى ليبيا توصلوا إلى تواريخ عديدة لإجراء الانتخابات، لكن لم تحترم بسبب “الظروف التي لم تنضج”.

وأشار البكوش إلى سفره مرتين إلى ليبيا ضمن جهود الاتحاد لتسوية الأزمة، وكانت إحدى المرات في عهد رئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج وفي عهد حكومة الوحدة الوطنية (المنتهية)، مؤكدا “سعيه إلى المساهمة في إنجاح الاستحقاق ومراقبته، لكن “هناك أحداث دائما ما كانت تعوق مسألة الانتخابات”، بحسب قوله.

وأضاف البكوش أن “هيئته لن تفقد الأمل في توصل ليبيا إلى حل حسبما قال في مراسلات عديدة إلى دول المغرب العربي الخمس”، مجددا التشديد على ضرورة “أن يكون الحل (ليبيًا ليبيًا) وبدعم مغاربي في المقام الأول وتحت مظلة الأمم المتحدة”.