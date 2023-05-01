البوسيفي: قدرات الشيخ حمد بن جاسم السياسية نادرة عربياً ويغريني بالكتابة عنه

انهال الكاتب والإعلامي الليبي مجاهد البوسيفي بالشكر والثناء على رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، زاعماً أنه يمتلك قدرات سياسية نادرة عند العرب، بحسب تعبيره.

وقال البوسيفي، في تغريدة له عبر «تويتر»: “كل ما نشوف حوار مع الشيخ حمد بن جاسم حول الربيع العربي وليبيا، أتذكر أنه من الواجب أن أكتب تعليق مطول بصفتي مؤسس ملف فبراير في الجزيرة (قبل انسحابي) وقربي من أحداث ثورتي مصر وتونس، ثم كمؤسس مشارك ورئيس تحرير لقناة ليبيا الأحرار ومتطوع فيها أثناء فجر ليبيا قبل مغادرة قطر تلك الأيام”، وفقا لقوله.

وأضاف “سبب التردد -إضافة للمشاغل وطلب راحة البال- هو كثرة الصيادين والطفيليين الذين يفسدون أي شيء جدي ومخافة الإساءة لقطر وشعبها الرائع المؤدب الكريم، الذي عشت وسطه ثماني سنوات لا تتكرر من جمالها والشيخ حمد نفسه يغري ويحمّس للكتابة بلغته الراقية وقدراته السياسية النادرة عربيا وإن كنت طبعا أعرف أنه -كسياسي- يقول الحد المعقول والكافي من الحقيقة الذي يخدم سياسة بلده ومصالحها وهو شيء مفهوم ومقدر ومحترم”، على حد وصفه.

وتابع “الحاصل لازلت ابحث عن طريقة لقول شهادتي بأقصى قدر ممكن من الحياد والموضوعية وبأقصى درجة ممكنة من سد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها طارئون كثر ليسيئوا لأهلي في قطر الذين فتحوا قلوبهم ومنازلهم ومؤسساتهم لي في فترة مهمة جدا جدا من حياتي”، بحسب حديثه.

واستطرد “الشهادة لازم تقال ولكن الطريقة مهمة بنفس المستوى، أمام مكر الذاكرة وتعدد المشاغل ومخافة تمدد مساحة النسيان وخلط الحقائق بالظنون اعرف انه علي عمل ذلك في وقت قريب وان في عناوين عامة تدل على ابواب يجب فتحها لمعرفة حقيقة بعض ماحدث، مودتي الكاملة لقطر واهلها ولزملائي في الجزيرة الحقيقيين منهم وغير الحقيقيين”، وفقا لتعبيره.