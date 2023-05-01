وزارة الداخلية: إزالة المباني المخالفة داخل حرم السكة الحديد بالخمس

أنهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية إزالة وهدم المباني المخالفة داخل حرم السكة الحديدية داخل الحدود الإدارية لبلدية الخمس رفقة جهاز الشرطة الزراعية ومهندسين من مشروع سكة الحديدية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الإدارة ستشرع خلال اليومين المقبلين في إزالة المباني المخالفة بمشروع السكة ببلدية زليتن ضمن المرحلة الثانية وصولاً إلى منطقة الهيشة غرب مدينة سرت.

‏وتأتي هذه الأعمال بناء على أمر النائب العام لإزالة وهدم المخالفات والتعديات الواقعة على حرم السكة الحديدية.