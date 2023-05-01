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الحصادي: يجب علينا هزيمة الخلافات والانقسامات والتدخلات الخارجية من أجل وطننا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس
شدد عضو المجلس الاعلى للدولة منصور الحصادي على ضرورة هزيمة الخلافات والانقسامات والتدخلات الخارجية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إذا انتصرت علينا الخلافات والانقسامات والتدخلات الخارجية والحروب والأحقاد لأول الأمر؛فينبغي علينا آخر الأمر أن نهزمها”.

وتابع الحصادي :”هزيمتها تكون باستعادة السيادة الوطنية وتوحيد الحكومة وكل المؤسسات و بالمصالحةوحقن الدماء والتنازل والتسامح ونبذ خطاب الكراهية والفتنة”.

وختم عضو المجلس الأعلى للدولة :”هزيمة خلافتنا والانقسامات من أجل وطن آمن ومستقر يعيش فيه الجميع”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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