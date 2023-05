البعثة الأممية: إزالة أكثر من مليون جسم متفجر في ليبيا منذ العام 2011

ليبيا – أطلقت البعثة الأممية فعاليات أسبوع الحد من الألغام الهادفة إلى زيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة.

ووفقا لبيان صحفي نشرته البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد أزالت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام “يونماس” 28 ألفا و394 قطعة من المتفجرات في ليبيا بالتنسيق مع الشركاء المحليين منذ العام 2022 فيما تم التخلص من مليونا و100 ألف منها منذ العام 2011.

وشدد البيان على عمل الدائرة المتواصل مع شركائها المعنيين محليا لإزالة جميع المتفجرات.

