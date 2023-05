أفاد رئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين طرابلس نوري أبو قاسم بتأجيل الاعتصام الذي كان مزمع إقامته اليوم إلى تاريخ 12 مايو الجاري.

أبو قاسم وفي تصريح للأحرار ذكر أن قرار التأجيل جاء عقب اجتماع النقابة مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، والتي تعهدت بالنظر في طلبات المراقبين.

وأضاف أبوقاسم أنه في حالة عدم استجابة طلبات النقابة فإنه سيتم إيقاف تقديم الخدمات الجوية في التاريخ المذكور، مشيرا إلى أن الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن.

وكانت النقابة العامة للمراقبين الجويين قد طالبت بتنفيذ جدول المرتبات الموحد، وصرف المستحقات المالية المتأخرة.

‭

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الحركة الجوية مهددة بإضراب منتصف الشهر الجاري appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار