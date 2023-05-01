نجلاء المنقوش: الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات المشرفة في مجال الفضاء

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، أن دولة الإمارات تواصل تحقيق إنجازات مُشرفة في مجال الفضاء والمشاركة بأنشطة محطة الفضاء الدولية.

وقالت المنقوش، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: “يواصل الأشقاء في الإمارات تحقيق إنجازات مشرفة في مجال الفضاء والمشاركة بأنشطة محطة الفضاء الدولية”.

وأشارت المنقوش، إلى أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، سجل اسمه كأول مواطن عربي يسير في الفضاء.

وعبرت المنقوش :”أمنياتي الطيبة له ولزملائه الإماراتيين والعرب، وأن تكون قصص نجاحهم ملهمة لشباب العرب”.

يذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء، أعلن في وقت سابق، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خرج الجمعة من المحطة الفضائية في مهمة تاريخية إلى الفضاء المفتوح.

وأشار المركز إلى أن النيادي، سينفذ هذه المهمة في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يعد إنجازا لدولة الإمارات.

Trending حريق ضخم بمزرعة نخيل في واحة جالو وهيئة السلامة الوطنية تسيطر عليه