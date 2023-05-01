بلدية الكفرة تشكل غرفة لمتابعة الأوضاع في السودان

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أصدر عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب قرارًا بتشكيل غرفة طواريء برئاسة عضو المجلس البلدي مسعود عبدالله لمتابعة الأوضاع في السودان واتخاذ الإجراءات حيال أي مستجدات طارئة.

وأكد عقوب في قراره على أن الغرفة تتولى وضع الاستراتيجيات لمواجهة حالة الطوارئ ومتابعة حالات النزوح لتقديم المساعدات والخدمات وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح عميد البلدية أن الغرفة تشرف على عملية استقبال البلاغات والطوارئ وتوجيهها والتبليغ عنها إلى الجهات المختصة كل حسب اختصاصه والتأكد من الاستجابة السريعة.

وأضاف عقوب أن الغرفة تتولى دراسة التقارير الدورية التي ترفع إليها من الجهات المعنية بخصوص المعوقات التي تحول دون التعامل الأمثل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات ووضع الحلول المناسبة لتذليل تلك المعوقات.