المبروك: التيارات والمذاهب والجماعات أصبحت أداة لنصرة أهل الطائفة والحب للشيخ أو الزعيم

ليبيا – أكد عضو الاتحاد العالمي للمسلمين “الشيخ” ونيس المبروك أن التيارات والمذاهب والجماعات وسائل يتعاون بها الناس على البر وفعل الخير.

المبروك وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:” التيارات والمذاهب والجماعات وسائل مشروعة بل مطلوبة، إذا ما انضبطت بقيم الإسلام وأحكامه؛ لأن بعض واجبات الدين ومقاصده، لا تتم إلا بالتعاون والتآزر والنظام”.

وأضاف المبروك :” لكنها-كأي جهد اجتماعي- تعتريها الآفات،ومن أعظم آفاتها “قولبة الفكر والعاطفة؛ فبدلا من أن تكون آراء المذاهب، ومشاريع الجماعات موضوعاً للتفكر والتقويم والتطوير، تنقلب هي نفسها أداةً للتفكير، وآلةً للتقييم وحجاباً دون التجديد”.

وتابع المبروك حديثه:” وبدلاً من انفتاح مشاعر الحب والرحمة والإخاء، لتشمل كلَ مسلم صادق أو غافل؛ فإنها تضيق وتتسع بحسب الموافقة لرأي المذهب، والنصرة لأهل الطائفة، والحب للشيخ أو الزعيم”.

المبروك أوضح أن النجاة من تلك الآفات تكون باتهام النفس ونهيها عن الهوى، وحسن التدبر في القرآن الكريم.

