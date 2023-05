ارتفاع عدد المهاجرين المقيمين في ليبيا، والسودان تتصدر قوائم طالبي اللجوء

سجل تقرير لمركز الهجرة المختلطة ارتفاعا لعدد لمهاجرين المقيمين بليبيا بمقدار 2% وبواقع ما يقارب الـ 700 ألف مهاجر في ديسمبر 2022.

وقال التقرير الصادر من المركز إن المهاجرين المسجلين يمثلون أكثر من 42 جنسية، أغلبهم مقيمون في الشرق وبنسبة 54%، بينما يمثل المهاجرون في الغرب نسبة 34% و الجنوب 12%.

وأضاف التقرير أن 66 ألف مهاجر من دولتي مصر والسودان موجودون في شرق البلاد، وشكل القادمون من النيجر وتشاد في الجنوب نسبة 87% وغرب البلاد بواقع 57%.

وتصدرت “السودان” قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ليبيا بما يزيد عن 20 ألف شخص قبل اندلاع الحرب الأخيرة فيها، بحسب الإحصاءات الأممية التي تغطي الفترة ربع السنوية من العام الجاري، فيما بلغت عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين من ليبيا لأكثر من 14 ألف شخص .

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد سجلت في تقريرها عن شهر مارس الماضي أكثر من 42 ألف طالب لجوء ولاجئ، تتصدرهم السودان ومن ثم سوريا وأيريتريا بواقع 11ألفا و6.716 على التوالي.

المصدر: مركز الهجرة المختلطة “تقرير”

