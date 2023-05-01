بعد وعد وزارة المواصلات بتنفيذ مطالبهم.. رئيس نقابة المراقبين الجويين: علقنا الاعتصام لـ12 مايو

أعلن رئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين، فتحي البوسيفي، اليوم الاثنين، عن تعليق اعتصام المراقبين الجويين بجميع المطارات حتى يوم 12 من شهر مايو الجاري.

وقال البوسيفي، في تصريحات صحفية إن تعليق الاعتصام جاء عقب اجتماع مع وزارة المواصلات والتي تعهدت بحلحلة المشاكل التي يعاني منها المراقبين، وأهمها تضمينهم في جدول المرتبات الموحد.

وأضاف أنه إذا لم تقم وزارة المواصلات بإيجاد حلول فإن المراقبين الجويين سينفذون اعتصاماتهم في مختلف المطارات والذي سينتج عنه توقف حركة الملاحة الجوية في كامل البلاد.

وكانت نقابة المراقبين الجويين أعلنت في وقت سابق عن الدخول في اعتصام اعتباراً من يوم 1 مايو، إذا لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة.

ويطالب المراقبين الجويين إدخالهم في جدول المرتبات الموحد، وفصل إدارة المراقبة الجوية عن مصلحة الطيران المدني، وتوفير العديد من الاحتياجات اللازمة للأجهزة الملاحية.

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