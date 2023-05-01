ملفات مهمة على طاولة لجنة 5+5 الأسبوع الجاري في سبها

الوطن| رصد

تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عقد اجتماعها المقبل في مدينة سبها الأسبوع الجاري، فيما تداولت وسائل إعلام تقارير تتحدث عن تحضيرات تجريها باريس لاستضافة اجتماع يضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا وغربها.

وقال مصدر مسؤول في الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن اللجنة العسكرية المشتركة ستبحث في سبها توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل قوة مشتركة للمرة الأولى، بالإضافة إلى إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ونفى المصدر علمه بوجود مساعٍ فرنسية لاستضافة اجتماع للجنة المشتركة، لكن موقع “أفريكا إنتيليجنس” الفرنسي، تحدث عن تحضيرات يجريها مستشار الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا بول سولير، لعقد اجتماع يضم قيادات عسكرية وأمنية من ليبيا.

وأضاف الموقع، أن باريس “ترغب في الاستفادة من التقدم المحرز مؤخراً واجتماعات القيادات العسكرية التي جرت خلال الأشهر الماضية في تونس وبنغازي وطرابلس، بالتحرك لإنشاء قوة مشتركة من الشرق والغرب”، وذكر أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه وعبد الله اللافي وموسى الكوني، سيحضرون الاجتماع.

كما سيشارك في الاجتماع، رئيسا أركان الجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري، ونظيره في الغرب محمد الحداد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وفق “أفريكا إنتيليجنس”.