بو راس: صالح والمشري يعملان على مسار المناصب السياسية وآليات تغييرها

أكدت عضو مجلس النواب، ربيعة بو راس أن المستشار عقيلة صالح وخالد المشري يعملان على مسار المناصب السيادية والاتفاق على آليات تغييرها، وليس على دعوة لجنة “6+6” للعمل على القوانين الانتخابية.

وقالت بو راس في تصريحات له، إن المناصب السيادية تلعب دوراً كبيراً في الانتخابات الرئاسية، لما تملكه الأجهزة الرقابية من ملفات كبيرة يمكن أن تؤثر في المسار السياسي، لجهتي الانتخابات والحكومة الانتقالية الجديدة معتبرة أن هدف صالح والمشري تمرير مشهد جديد مشابه لمشهد السلطة القضائية والقاعدة الدستورية.

واعتبرت بو راس أن مصر قادرة على إدارة الخلاف بين مؤسستي مجلس النواب والدولة سواء بالسلب أو بالايجاب، ولذلك تأتي الزيارات المتكررة إلى هناك.