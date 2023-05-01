اتحاد المغرب العربي: لم يتم إنضاج الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش أنه تم وضع تواريخ عديدة من طرف جميع المبعوثين الأمميين لإجراء الانتخابات في ليبيا لكن لم يتم احترام أي تاريخ لأنه لم يتم إنضاج الظروف المناسبة لها.

وبين البكوش في مقابلة مع قناة “فرانس 24” أنه سافر مرتين إلى ليبيا إحداهما في عهد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والثانية في عهد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة سعيا للمساهمة في إجراء الانتخابات وتكوين المراقبين لكن دائما تقع أحداث تعوق ذلك

وأضاف البكوش: نحن لا نفقد الأمل في أن ليبيا ستتوصل إلى حل مبينا أنه عبر عن رأيه في مراسلات إلى دول المغرب العربي الخمس أن الحل يمكن أن يكون بدعم مغاربي وتحت مظلة الأمم المتحدة ولا يمكن أن يكون إلا ليبيا – ليبيا.