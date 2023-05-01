الفلاح: حكومة الدبيبة طرف في الصراع على السلطة ولا تحظى بقبول جزء كبير من أنحاء البلاد

صرح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح، أنه من الضرورة الذهاب للانتخابات، حتى وإن كانت برلمانية في الوقت الحالي بشكل مستعجل جداً.

وقال الفلاح، في تصريحات صحفية، إن وضع الآمال في رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري والأطراف الموجودة في السلطة بأنها تنجز لنا مسألة دستور دائم وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية أمر صعب جداً، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوة الذهاب إلى الانتخابات لتجاوز هذا الانقسام حتى وإن كانت برلمانية.

وأضاف الفلاح، أنه من المهم جداً توحيد المؤسسة العسكرية وأن يكون هناك دستور ضامن للعملية الانتخابية ومؤسسة عسكرية تحمي الانتخابات وعملية التداول السلمي على السلطة.

وبشأن تدابير العملية الانتخابية وتنفيذها، أشار إلى أن الحكومة الحالية أصبحت طرفا في الصراع على السلطة ولا قبول لديها لدى جزء كبير من أنحاء البلاد، إلا أنه لا يمانع من أن تشرف على إجراء الانتخابات إذا ما كانت هناك تفاهمات حول ذلك بين حفتر ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإشراف من البعثة الأممية، وفق قوله.

مبدياً في الوقت ذاته، بأن تكون هناك حكومة مصغرة جداً في مثابة لجنة ومهمتها التدابير الانتخابية، لا يكون لها أي دور غير تأسيس قوة أمنية مشتركة لحماية الانتخابات على أقل تقدير برلمانية، وذلك لتجاوز جزء كبير من أطراف الأزمة المتمثلة في مجلسي النواب والدولة والمستفيدين منهم، لكي يكون هناك مجلس تشريعي جديد بقوانين انتخابية صحيحة يستطيع وضع الدستور الدائم وتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى سلطة سياسية وتشريعية قوية جداً ولذلك لا بد من تجاوز السلطة الموجودة حاليا.

وأكد الفلاح أنه لا يوجد أي مانع من إجراء الانتخابات الرئاسية شرط أن تجرى بضمانات ومدد زمنية محددة غير قابلة للتمديد وأهداف ومهام محددة، كما لا يتفق مع يريدون توحيد كافة الأجسام والمؤسسات قبل الذهاب إلى الانتخابات.