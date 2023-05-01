شركة الكهرباء: وصول 47 طرد معدات وقطع غيار لثلاث محطات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 47 طردا يتضمن معدات وقطع غيار خاصة بمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية .
وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الطرودالتي وصلت أمس الأحد عبر مطار معيتيقة الدولي موردة من شركة ( GE ) الأمريكية باشراف ومتابعة إدارة التسريح الجمركي.
وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء محطات التوليد وزيادة أدائها الإنتاجي.
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