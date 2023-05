العرادي: ما يحدث من فتن بين الأوقاف وبعض المحسوبين على دار الإفتاء لا يبشر بخير

ليبيا – علق عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء على السجال الدائر بين رئيس هيئة أوقاف طرابلس محمد العباني ودار الإفتاء برئاسة المفتي المعزول الصادق الغرياني.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :” ما يحدث من فتن بين الأوقاف وبعض المحسوبين على دار الإفتاء والشحن الذي يقوم به طرف ثالث لا يبشر بخير،وإن دل على شيء فإنه يدل على ضعف ولاة الأمر وغياب حكمتهم وإلا لكن بمقدورهم إطفاء هذه الفتن”.

