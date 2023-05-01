بلدية الكفرة تُشكل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان

الكفرة 01 مايو 2023 (وال)- قرّر عميد بلدية الكفرة اليوم الإثنين تشكيل غرفة طوارئ، لمتابعة الأوضاع في السودان وإتخاذ الإجراءات حيال أي مستجدات طارئة.

وبحسب قرار عميد البلدية؛ فإن من مهام الغرفة وضع الاستراتيجيات لمواجهة الطوارئ، ومتابعة حالات النزوح لتقديم المساعدات والخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على استقبال البلاغات وتوجيهها إلى الجهات المختصة.

وستعقد غرفة الطوارئ التي يرأسها عضو المجلس البلدي مسعود عبدالله وعضوية مؤسسات أمنية وخدمية وأهلية أول اجتماعاتها يوم غد الثلاثاء. (وال)

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