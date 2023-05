في يوم “عيد العمال”.. موظفو الشركات المتعثرة يهددون باعتصام مفتوح

هدد الموظفون الليبيون في الشركات الوطنية والأجنبية المتعثرة والمنسحبة من ليبيا في كل مناطق البلاد بالاعتصام السلمي والمفتوح بداية من يونيو المقبل أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتوقفة منذ سنوات.

العمال في بياناتهم المتزامنة في عدة مدن أعلنوا الاعتصام أمام حقول وموانئ النفط والتقدم بمذكرة لما تعرضو له خلال السنوات الماضية من تجاهل ومعاناة للنائب العام والاتحاد الدولي للعمال والأمم المتحدة.

ورفض العمال المعتصمون الاحتفال بـ”عيد العمال” الذي يصادف الأول من كل شهر مايو معتبرين أن أي نقابة أو اتحاد يحتفل بهذا اليوم لا يمثلهم ولا يعبر عن حقيقة الوضع الذي يعانيه العمال وفق البيان.

واتهم العمال في البيان “حكومة الوحدة الوطنية” و”مجلس النواب” بالمماطلة في إيجاد حلول جذرية لمعاناتهم وصرف مرتباتهم عن السنوات السابقة.

واعتبر العمال الاحتفال بهذا اليوم هو استمرار الجهات المسؤولة في تجاهلها تجاه ما سموه “المأساة”، رافضين التصرف غير المسؤول وغير الأخلاقي والإنساني تجاه القضية.

وأشار العمال إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يكون بعد تلبية مطالبهم وصرف مستحقاتهم على أكمل وجه وفق البيان.

