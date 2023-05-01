شركة الكهرباء تستورد معدات وقطع غيار لمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس

أعلنت شركة الكهرباء الليبية، اليوم الاثنين، عن وصول معدات وقطع غيار مستوردة من شركة ( GE ) الأمريكية خاصة بمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضحت شركة الكهرباء الليبية، أن يوم أمس الأحد، وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي عدد ( 47 ) طرداً مورداً من شركة ( GE ) الأمريكية يتضمن معدات وقطع غيار خاصة بمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس، بإشراف ومتابعة إدارة التسريح الجمركي الذين قاموا بمجهودات كبيرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وأشارت الشركة إلى أن استيراد المعدات وقطع الغيار يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء محطات التوليد وزيادة أدائها الإنتاجي.

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