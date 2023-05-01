أمن بنغازي: شرطة بوعطني تضبط فردًا من عصابة تمتهن السطو على منازل العمالة الوافدة

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الاثنين، أن مركز شرطة بوعطني ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي مُلثم يمتهن السطو بقوة السلاح على منازل العمالة الوافدة وسلب ممتلكاتهم.

وأوضحت أن القبض على المتهم تمت بعد ورودمعلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن تشكيل عصابي مُلثم يمتهن السطو على منازل العمالة بقوة السلاح وسلب ممتلكاتهم ويستقل هذا التشكيل مركبة آلية نوع كيا.

وأشارت إلى أن رئيس لالمركز أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط أفراد هذا التشكيل حيث تم خروج أعضاء التحريات لمُعاينة بعض الأماكن التي تمت فيها عمليات السطو المسلح.

وذكرت المديرية أن جهود التحريات أسفرت عن التوصل وتحديد هوية أفراد التشكيل حيث وردت معلومات بتواجد المركبة سالفة الذكر خلف شيل المسماري بطريق النهر في وقت متأخر من الليل.

ولفتت المديرية، إلى أنه تم انتقال أعضاء التحريات وتمت مشاهدة أحد الاشخاص ملثم قام بالنزول من المركبة ودخل إلى منزل يقيم به عُمال من الجالية السودانية وسائق المركبة عند مشاهدته لأعضاء التحريات لاذ بالفرار.

وأفادت امن بنغازي أنه تم ضبط الشخص الملثم داخل المنزل مُتلبساً وبحوزته سلاح ناري نوع مسدس وسلاح أبيض ومبلغ مالي تم سلبه من العمالة الوافدة وكذلك اسطوانة غاز .

وأوضحت المديرية أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ش.ح.ش من مواليد 2000واعترف بما نسب إليه من تُهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة، ولازال البحث مُستمراً عن الشخص الآخر.