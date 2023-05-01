تيار بوسهمين: نتمسك بالعمل الجماعي لتحقيق تطلعات الليبيين في العيش برفاهية

هنأ تيار “يا بلادي” برئاسة نوري بوسهمين العمال بمناسبة حلول عيدهم السنوي اليوم الاثنين.

وقال التيار في بيان: “تؤكد رئاسة تيار يا بلادي بمناسبة يوم العمال التزامها التام بقيم ومبادئ البذل والعطاء للأفضل والإصلاح ما استطعنا، من خلال تمسكنا بالعمل الجماعي في مؤسسة تيار يا بلادي بما يحقق تطلعات وآمال الليبيين في نيل شرف الحرية والعيش بكرامة ورفاهية”.

وأضاف: “لا يفوتنا أن نؤكد على حاجة بلادنا لكل قطرة عرق تبذل في سبيله ولكل دقيقة عمل تقضى في بنائه فالوقت وقت العمل وليس وقت الراحة والكسل، وعلى أكتاف الأنقياء منكم معشر العمال يبني مستقبل الأبناء والأحفاد، فما لبنات المستقبل إلا أنتم ولا وقوده إلا حماسكم وهمتكم وكفاحكم من أجل وطن عشنا أعمارنا نحلم به ونتطلع إلى العيش فيه”.