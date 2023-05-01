عميد بلدية الكفرة يشكل غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع السودان

أصدر عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب قرارا يقضي بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان واتخاذ الإجراءات حيال أي مستجدات طارئة.

وبحسب القرار رقم 12 لسنة 2023 فإن الغرفة تتولى وضع الاستراتيجيات لمواجهة حالات النزوح لتقديم المساعدات والخدمات وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على عملية استقبال البلاغات والطوارئ وتوجيهها والتبليغ عنها إلى الجهات المختصة كل حسب اختصاصه والتأكد من الاستجابة السريعة.

وبحسب القرار تتولى الغرفة دراسة التقارير الدورية التي ترفع إليها الجهات المعنية بخصوص المعوقات التي تحول دون التعامل الأمثل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات ووضع الحلول المناسبة لتذليل تلك المعوقات.

وبموجب القرار فإنه يمكن للغرفة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ولها تشكيل فرق عمل لمواجهة حالة الطوارئ وعليها تقديم تقرير أسبوعي لعرضه على عميد البلدية ويكون مقر غرفة الطوارئ بمركز العلاج الطبيعي مقرا لعمل واجتماعات الغرفة.

وبموجب القرار يترأس الغرفة عضو المجلس البلدي مسعود عبدالله بعضوية 19 شخصا ينتمون إلى مؤسسات أمنية وخدمية وأهلية.