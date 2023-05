ليبيا – قال خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب، إن فبراير مثل الكشف التشخيصي لجسد الوطن الذي أثبت إصابته بعدة أورام.

مشيرب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف :” للأسف انتشار مخيف لورم قلة الأدب وانعدام التربية والأخلاق”.

