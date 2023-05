الغارديان: حفتر يرسل يوميا 10 آلاف برميل من النفط إلى حميدتي يوميا

كشفت صحيفة “ذا أوبزرفر” التابعة لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن شحنات من الوقود تخرج كل ليلة من مصفاة بالقرب من واحة الجوف عبر قوافل وتسلك الصحراء باتجاه السودان.

وقالت الصحيفة إن السيارات تتحرك بإضاءة خافتة في محاولة لتجنب كشف العملية التي وصفتها بالسرية، مشيرة إلى أنها ليست سرية للغاية، وأنها بمجرد أن تدخل السودان تنقسم بين الشرق والجنوب.

وذكرت الغارديان أن حفتر يحاول إخفاء حوالي 10 آلاف برميل من النفط يوميا، من شركة حكومية لإعادة تكريرها في “مصفاة السرير” بجودة عالية ونقلها عبر شاحنات إلى السودان.

وأوضحت الصحيفة أن حركة القوافل تتضمن شحنات صغيرة من الذخيرة والأسلحة والأدوية، ترسل إلى قوات الدعم السريع “الجنجويد”، والتي تقاتل بقيادة “حميدتي” ضد الجيش السوداني بقيادة الجنرال “عبدالفتاح البرهان”.

وأضافت الصحيفة أن هذه الشحنات ترسل من قبل خليفة حفتر، الذي وصفته بأمير الحرب، حيث نقلت عن شهود عيان بأن جرى نقل صواريخ كورنيت القوية المضادة للدبابات عبر الجو من مطار الجوف.

وتابعت الصحيفة أن خليفة حفتر يرسل الإمدادات إلى قوات “حميدتي” بناء على طلبات من الدول الراعية له في الشرق الأوسط إلى جانب أن العملية تكسب حفتر أموال ضخمة.

وذكرت الصحيفة أن حفتر عرض المساعدة على “حميدتي” في سعي منه لإرضاء دولة الإمارات، ولكن أزعج المصريين الذين يقفون في هذه الحرب إلى جانب الجيش السوداني بقيادة الجنرل “عبدالفتاح البرهان”.

من جهتها نفت المؤسسة الوطنية للنفط الأخبار المتداولة عن دعمها أحد أطراف الصراع في السودان عبر مصفاة السرير الواقعة جنوب شرق البلاد.

