“زقوط” يجدد المطالبة بحقوق المعيدين المالية والإدارية

الوطن / رصد

طالب نقيب مُعيدي مصراتة “وسام زقوط” الحكومة المنتهية بالإيفاء بكافة الالتزامات المالية الخاصة بمرتبات المعيدين الذين لم يتقاضوها منذ سنوات اضافة الى العلاوة المتوقفة منذ سنوات، وتسوية أوضاعهم المالية على وجه السرعة.

وشدد “زقوط” على ضرورة البت في قرار رفع المرتبات والتأمين الطبي أسوة بشرائح المجتمع الأخرى الذين تم رفع مرتباتهم اضافة الى العمل باللوائح والقوانين التي تنص على إيفاد المعيدين وأوائل الجامعات والمعاهد العليا للدراسة بالخارج، والعدالة في التنفيذ، أسوة بإخوتهم الدارسين حاليا بالخارج من نفس قرارات الإيفاد.