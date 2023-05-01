وزير العمل: الوزارة عملت على دفع الرواتب ومعالجة أوضاع العاملين وضمان حقوقهم

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قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، اليوم الاثنين، عملت الوزارة منذ استلام مهامها على دفع الرواتب ومعالجة أوضاع العاملين وضمان حقوقهم.

وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمال والذي تم الاحتفاء به في مجمع الحديد والصلب بمدينة مصراتة، إن اختيار مجمع الشركة الليبية للحديد والصلب لإحياء ذكرى عيد العمال هذا العام، يدل على مدى أهمية هذا المجمع الاستراتيجي إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.

وتابع العابد :”إن إحياء مناسبة عيد العمال ليست مجرد تقليد أو عادة، إنما هي فرصة سانحة لتكريم العمال والوقوف على القضايا الأساسية الخاصة بهم وبسوق العمل”.

وأوضح وزير العمل أن مثل هذه المناسبات العالمية تؤكد على أهمية العمل في مسار التحول، وتعزز من مكانة العمال في ليبيا وتوفر لهم البيئة الملائمة للعمل والعيش الكريم.

وأكد العابد أن قانونا 23 -12/ 2010 بشأن العمال الأجانب وعلاقات العمل لازالا يعرقلان عملنا وراسلنا البرلمان مراراً لكن دون ردود.

وأفاد وزير العمل :”نجحنا في تدريب أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل في جميع مناطق ومدن ليبيا ضماناً لدخولهم في سوق العمل”.

ولفت العابد إلى أنه تفادياً للمخاطر الأمنية و الديموغرافية، تم اعتماد خطة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية عبر إسكانهم خارج الأحياء المكتظة بالسكان.

وأوضح وزير العمل أنه من باب معالجة مشكلة التهريب والهجرة غير الشرعية، تم إطلاق منصة وافد الرقمية لدخول العمالة الأجنبية بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات.

وذكر العابد أن وزراتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية تسعيان في تدشين منظومة متكاملة لتطوير العمل الحكومي، مبديًا استعدادهم على المدى القريب لإطلاق مبادرة الإصلاح الإداري والخطة الوطنية للتشغيل؛ بهدف معالجة البطالة.

وكان العمال العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة، أعلنوا اليوم الإثنين، رفضهم الاحتفال باليوم العالمي للعمال.

ودعا العمال في بيان لهم بمناسبة إعلان الحكومة عن الاحتفال باليوم العالمي للعمال، النظر في مطالبهم وصرف مرتباتهم.

وأكدوا أنه في لم يتم صرف مرتباتهم بالكامل سيتم بتصعيد الموقف في الأول من يونيو والدخول في عصيان شامل، مشيرين إلى أن أي نقابة تحتفل بهذا اليوم تعتبر وهمية ولاتعبر عنهم.