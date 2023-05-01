بريدعة: ضبط 312 مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة

قال مساعد الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد “محمد بريدعة” إنه تم ضبط أكثر من 312 مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة، بعد أن تم التحري وجمع المعلومات عن وكر موجود بطريق المطار والمعروف بالنقلية.

أضاف قائلا بأن الوكر كان يرتكب فيه أعمال منافية للقانون منها تجارة المخدرات والدعارة، ومخبأ للمجرمين الذين يقومون بأعمال السرقة بطرابلس، و بناء على تعليمات من النائب العام وبالتعاون مع الكتيبة 111 مجحفل ودعم المديريات، تم مداهمة المكان وإحالة المقبوض عليهم إلى مراكز الإيواء الخاصة بالجهاز لاتخاذ باقي الإجراءات وترحيلهم إلى بلدانهم.

وتابع قائلًا: سنعمل على ضبط ومداهمة جميع الأوكار والأماكن المشبوهة بعد الانتهاء من أعمال سيتم ضبط ومداهمة جميع التحري وجمع المعلومات.