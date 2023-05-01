وزارة الداخلية: تسيير دوريات مشتركة في الجفارة وطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسيير دوريات مشتركة بين مديريتي أمن الجفارة وطرابلس وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بالحدود الإدارية للمديريتين في شارع الأسلاك وسيدي سليم للمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن جهود الدوريات المشتركة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المرورية.

ويمتد عمل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجفارة إلى منطقة حوش الستين بإشراف مباشر من رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات ورئيس وحدة المهام الخاصة والقافلة الأمنية المكلفة بضبط المطلوبين.

ويأتي هذا العمل ضمن مخرجات الاجتماع الأمني الذي عقد الأحد بين مدراء أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع لتعزيز التعاون الأمني المشترك بين هذه المديريات عملاً بالخطة وزارة الداخلية لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها.