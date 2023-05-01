العاملون بالشركات المتعثرة يعلنون رفضهم الاحتفال باليوم العالمي للعمال ويلوحون بعصيان سلمي

أخبارليبيا24

أعلن العمال العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة، اليوم الإثنين، رفضهم الاحتفال باليوم العالمي للعمال.

ودعا العمال في بيان لهم بمناسبة إعلان الحكومة عن الاحتفال باليوم العالمي للعمال، النظر في مطالبهم وصرف مرتباتهم.

وأكدوا أنه في لم يتم صرف مرتباتهم بالكامل سيتم بتصعيد الموقف في الأول من يونيو والدخول في عصيان شامل، مشيرين إلى أن أي نقابة تحتفل بهذا اليوم تعتبر وهمية ولاتعبر عنهم.

وأفاد العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة أنه عصيانهم سيشمل العاملين من جميع مدن وقرى ليبيا وسيكون سلميًا أمام مقر الحكومة وموانئ النفط والغاز.

واعتبروا أن هذا اليوم هو يوم حزين وتجاهل لمطالبهم وحقوقهم، مؤكدين أن مجلس النواب وحكومة الدبيبة ماطلتهم في إيجاد حلول جذرية وصرف مرتباتهم المتوقفة منذ سنوات.