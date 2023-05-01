بالصور.. الداخلية تعلن ضبط 5 سيارات مبلغ عنها مسروقة منذ سنوات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن دوريات التحري بمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط عدد 5 مركبات آلية مبلغ عنها بأنها مسروقة واحداهما تم سرقتها بقوة السلاح.

▪️المركبة الأولى نوع كيا سيراتو اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة بقوة السلاح من دائرة مركز شرطة عين زارة ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقيةرقم( 6160 ) بتاريخ 26-11-2015 .

▪️مركبة آلية نوع كيا سيراتو اللون رصاصي مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة حي الاندلس ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم ( 6229 ) بتاريخ 16-12-2014.

▪️مركبة آلية نوع هونداي النترا اللون أبيض مبلغ عنها مطلوبة لمركز شرطة غوط الشعال ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بتاريخ 16-09-2021 .

▪️مركبة آلية مسروقة ميتشي بيشي مزدوجة اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة من قبل الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم ( 1395 ) بتاريخ 12-04-2015 .

▪️مركبة آلية نوع هونداي أكسنت اللون أسود مسروقة من دائرة مركز شرطة طريق المطار برقية رقم 761 بتاريخ 06-03-2016

واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وجاري العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.

جدير بالذكر أن المركبات قد تم ضبطها باستخدام تطبيق الإستعلام الأمني خلال ثلاث ساعات من اليوم الاثنين.