دعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات تحسبا لتطورات الأوضاع بالسودان

أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد محمد الخوجة تعليماته بتكثيف عمل الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان ودعم التمركز الأمنى بمنفذ العوينات البرى بما يساهم فى حفظ الأمن على الحدود الليبية السودانية.

وبين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن تعليمات رئيس الجهات جاءت نظرا للأحداث الجارية في السودان ولما لها من تطورات قد تؤثر سلبا على الحدود ويستغلها المجرمين والمهربين.

من جانبه أصدر عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب قرارا يقضي بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان واتخاذ الإجراءات حيال أي مستجدات طارئة.

وبحسب القرار رقم 12 لسنة 2023 فإن الغرفة تتولى وضع الاستراتيجيات لمواجهة حالات النزوح لتقديم المساعدات والخدمات وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على عملية استقبال البلاغات والطوارئ وتوجيهها والتبليغ عنها إلى الجهات المختصة كل حسب اختصاصه والتأكد من الاستجابة السريعة.

وبحسب القرار تتولى الغرفة دراسة التقارير الدورية التي ترفع إليها الجهات المعنية بخصوص المعوقات التي تحول دون التعامل الأمثل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات ووضع الحلول المناسبة لتذليل تلك المعوقات.