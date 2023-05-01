دعم الاستقرار يضبط عدد من العمالة الوافدة دون إجراءات في بوسليم من شاغلي الفضاء العام

العنوان – طرابلس

كشف جهاز دعم الاستقرار، اليوم الإثنين، عن ضبط عدد من العمالة الأجنبية شاغلي الفضاء العام دون أي أوراق ثبوتية.

وأوضح الجهاز، أن ضبط العمالة تم خلال إقامة أعضاء الوحدة الرابعة رفقة جهاز الحرس البلدي ووحدة مرور أبوسليم، بحملة واسعة على شاغلي الفضاء العام من بائعي الخضراوات على الطريق العام.

وأكد جهاز دعم الاستقرار، أن العمال المضبوطين لا تتوفر لديهم أوراق ثبوتية أو شهائد صحية، كما افتقرت أمكان البيع لأدنى مستويات النظافة.

ونوه جهاز الدعم الاستقرار بأنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائي للمواطنين.