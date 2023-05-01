طرابلس.. شجار بين عمال تشطيب يدخل احدهم للعناية الفائقة

أفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين عن تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي من القاء القبض على شخصين من جنسية اجنبية يعملان في تشطيب المنازل (عمال باليومية) .

و ذلك على خلفية بلاغ من مركز شرطة الفرناج مفاده وجود اجنبي مصاب إصابة بليغة في غرفة العناية بأحد المستشفيات العامة و ذلك بسبب تلقيه لضربة على راسه بخشبة .

و بجمع المعلومات و التحري تبين أن المجني عليه كان رفقة اخرين يعملون داخل احد البيوت “لسنفرة” جدران المنزل و اعادة طلائه و كذلك الأبواب، عندما طلب المجني عليه من زملائه للتوقف عن “السنفرة” لينهي طلائه .

و بارتفاع حدة النقاش بينهم قام الجناة بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالأيدي و من بعد استعانوا بقطعة خشب و انهالوا بها على راسه مسببين له أصابه بالغة نجم عنها نزيف شديد و ستلزم ايؤاه في العناية الفائقة .

و بعد الاستدلال مع الجناة احيلوا لمركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص تمهيدا لاحالتهم للنيابة.