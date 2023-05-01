فتح باب القبول لتجنيد عناصر نسائية بأقسام مديرية امن طرابلس ــ الشروط

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن فتح باب القبول لتجنيد عناصر نسائية للعمل بهيئة الشرطة في أقسام المديرية.

وذلك وفقا للشروط الاتية :

أن تكون مواطنة ليبية .

متمتعة بالحقوق المدنية .

غير متزوجة من أجنبي .

لا يقل عمرها عن 18 سنة ولا تزيد على 30

موافقة ولي الامر .

أن تكون حسنة السيرة والسلوك .

يجب أن لا يكون قد حكم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليها اعتبارها .

ألا يكون قد سبق عزلها أو فصلها بقرار تأديبي .

أن تكون لائقة صحيا بالكشف الطبي .

المستندات المطلوبة:

شهادة ميلادها / شهادة ميلاد الوالد / رقم الوطني / عدد 6 صور شمسية / متحصلة على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي / تجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بمعهد المديرية للتدريب و التعبئة.