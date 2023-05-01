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فتح باب القبول لتجنيد عناصر نسائية بأقسام مديرية امن طرابلس ــ الشروط

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن فتح باب القبول لتجنيد عناصر نسائية للعمل بهيئة الشرطة في أقسام المديرية.

وذلك وفقا للشروط الاتية :

  • أن تكون مواطنة ليبية .
  • متمتعة بالحقوق المدنية .
  • غير متزوجة من أجنبي .
  • لا يقل عمرها عن 18 سنة ولا تزيد على 30
  • موافقة ولي الامر .
  • أن تكون حسنة السيرة والسلوك .
  • يجب أن لا يكون قد حكم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليها اعتبارها .
  • ألا يكون قد سبق عزلها أو فصلها بقرار تأديبي .
  • أن تكون لائقة صحيا بالكشف الطبي .

المستندات المطلوبة:
شهادة ميلادها / شهادة ميلاد الوالد / رقم الوطني / عدد 6 صور شمسية / متحصلة على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي / تجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بمعهد المديرية للتدريب و التعبئة.

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