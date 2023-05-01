العابد: نعمل على دفع المرتبات ومعالجة أوضاع العاملين

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد، أن وزارة العمل عملت منذ استلام مهامها على دفع الرواتب ومعالجة أوضاع العاملين وضمان حقوقهم، ولاسيما في القطاع الخاص والضمان الاجتماعي.

وأضاف العابد في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للعمال والذي تم الاحتفاء به في “مجمع الحديد والصلب” بمدينة مصراتة أن وزارة العمل حرصت على دفع مرتبات العاملين في الشركات المتعثرة ومعالجة أوضاعهم ومازال العمل مستمر لضمان حقوقهم.

وأشار وزير العمل إلى تدريب أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل في جميع مناطق ومدن ليبيا ضماناً لدخولهم في سوق العمل.

وبين العابد أن قانونَا 23 -12/ 2010 بشأن العمال الأجانب وعلاقات العمل يعرقلان عمل وزارة العمل التي راسلت البرلمان مراراً لكن دون رد مضيفا أنه تفادياً للمخاطر الأمنية والديموغرافية، اعتمدت الوزارة خطة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية عبر إسكانهم خارج الأحياء المكتظة بالسكان.

ولفت العابد إلى أنه بهدف معالجة مشكلة التهريب والهجرة غير الشرعية تم إطلاق منصة وافد الرقمية لدخول العمالة الأجنبية بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات.

وأكد العابد سعي وزراتي “العمل والتأهيل والخدمة المدنية” إلى تدشين منظومة متكاملة لتطوير العمل الحكومي والاستعداد على المدى القريب لإطلاق مبادرة الإصلاح الإداري والخطة الوطنية للتشغيل؛ بهدف معالجة البطالة.

وشدد العابد على أهمية العمل في مسار التحول، وتعزز من مكانة العمال في ليبيا وتوفير البيئة الملائمة لهم للعمل والعيش الكريم.