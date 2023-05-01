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بالصور: مستغلًا سيارة زوجته.. القبض على سارق أسطوانات الغاز في طرابلس

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج من القاء القبض على سارق امتهن السطو على بيوت المواطنين لسرقة اسطوانات الغاز .

وبعد توارد البلاغات بشأن هذه السرقات تم تكليف فريقا للبحث و التحري، استطاع تتبع مشتبها به كان يتخذ من مركبة زوجته ستارا لاعماله الاجرامية .

و لدى القبض عليه عثر على بعض المسروقات معه و قيمة مسروقات أخرى قام بالتصرف فيها بالبيع.

و بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه بحسب ما فادنا به رئيس وحدة التحري بمركز شرطة الفرناج المقدم مروان جمهور، و قد احيل المتهم للنيابة من حيث الاختصاص.

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