بالصور: مستغلًا سيارة زوجته.. القبض على سارق أسطوانات الغاز في طرابلس

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج من القاء القبض على سارق امتهن السطو على بيوت المواطنين لسرقة اسطوانات الغاز .

وبعد توارد البلاغات بشأن هذه السرقات تم تكليف فريقا للبحث و التحري، استطاع تتبع مشتبها به كان يتخذ من مركبة زوجته ستارا لاعماله الاجرامية .

و لدى القبض عليه عثر على بعض المسروقات معه و قيمة مسروقات أخرى قام بالتصرف فيها بالبيع.

و بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه بحسب ما فادنا به رئيس وحدة التحري بمركز شرطة الفرناج المقدم مروان جمهور، و قد احيل المتهم للنيابة من حيث الاختصاص.