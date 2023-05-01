عسكري في سلاح الجوّ.. يوثقُ لوكالتنا جرائم داعش في ليبيا – الجزء الثاني

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كنا معكم في الجزء الأول من قصة العسكري أسامة اسماعيل محمود، والتي وثّق فيها جرائم داعش في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات التي أعقبت ثورة السابع عشر من فبراير، حيثُ قامت التنظيمات الإرهابية المتطرفة بممارسة افعالها الشاذة المتمثة في تصفية العناصر الأمنية والعسكرية البارزة في البلاد، وتضييق الخناق على أهالي المدن القابعة تحت سيطرتها، وبثّ الذعر والخوف في نفوس قاطنيها وفرض الخمار على النساء، وفصل الإناث عن الذكور في المدارس الابتدائية وإقامة الحد بقطع الأيدي والرؤوس على كل من يخالف تعليماتهم، فضلاً عن التفجير والتفخيخ.

كما قصّ علينا العسكري أسامة حكاية انضمامه لصفوف الجيش الوطني في حربه لدحر الإرهاب، وتحدث عن تواصله مع الشهيد فتحي ميلود؛ لإبلاغه برغبته في الانضمام والالتحاق بالجيش الوطني في معركته ضد الإرهاب، كما تطرق العسكري أسامة إلى آليات التجهيز والغجراءات التي استبقتْ انطلاق عملية الكرامة، وكيف بدا الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر حربه ضد الإرهاب بإمكانات محدودة جدًا.

كما قصذ علينا العسكري أسامة حادثة إصابته إثر رصاصة غادرة خرجت من قناصٍ إرهابي، نقل على إثرها لمستشفى المرج لتلقي العلاج.. ومن هنا نكمل بقية الحكاية..

عندما تم إسعافي في مستشفى بنينا، مكثتُ في غرفة العناية لساعات ومن ثمّ جرى نقلي إلى مشتشفى المرج، وهناك مكثت في فترة علاجية قوامها ثلاث أشهر.. يواصل.. وبعد تماثلي للشفاء، واستعادتي لعافيتي عاودتُ الالتحاق بالمحاور القتالية لاستئناف القتال، وشاركتُ في عددٍ كبير من الحروب، وكنت أحد المشاركين الذين خرجوا في رتلٍ ضخم من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي بقيادة الشهيد فتحي ميلود، كما شاركت في معركة «البمبه» و المحور الغربي ومعركة «المريسة الاستراتيجية» ومن ثمّ عدنا إلى بلدية قمينس لبضعة أيام حتى قدم لنا الدعم والإمدادات من قِبل كتيبة «القابسي» وبعدها استمرت المعارك لأشهر طويلة وممتدة خضنا فيها أعنف الحروب وأكثرها ضرواةً، وتم تحرير جميع المناطق بما فيها منطقة المريسة والمحور الغربي بالكتما، وذلك بفضل عزيمة الرجال وشجاعتهم التي مكنتهم من اختلااق كافة المحاور بكل عزيمة وبسالة ودون تردد، لانهم علموا قُدسية قضيتهم، وادركوا ضرورة تحرير وتطهير بلادهم من قبضة لاغرهاب، وبفضل قيادتنا الحكيمة والمحنّكة تمكنا من دحر العدو خارج وطننا، ولقناهُ درسًا أخلاقيًا عظيمة لم ولن ينساهُ ما دام عقله المدبر يعيّ خطورة قدومه إلى ليبيا، أرض الجهاد.

يواصل العسكري أسامة الحديث لوكالة «أخبار ليبيا 24» لدي أخٌ شهيد مواليد 17 يوليو عام 1987، وهو عازب.. مدني متطوع، التحق بصفوف الجيش الوطني بتاريخ 27 يوليو عام 2014، وشارك في عدة معارك طاحنة، مثل معركة بنينا ومعركة سيدي فرج، والرجمة، وشارك في معارك المحور الغربي كافة، كما جاءتهُ تعليمات وتكليفات بأن يكون آمر نقطة – محور الصفر خمسة «05» ولكنه استشهد يوم العيد بتاريخ 6 يوليو عام 2016 .

وفي الختام.. قال العسكري البطل أسامة : أسأل الله أن يرحم الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى، ويبعد السوء والأذى عن بلادنا.