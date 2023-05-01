في اليوم العالمي للعمال.. بن قدارة: عازمون على تحقيق شروط العمل المناسبة ليكتسب العاملين كافة حقوقهم

عبرّ مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط عن الشكر والامتنان لكافة العاملين بهذا القطاع الحيوي لدورهم الوطني في الحفاظ على استقرار الانتاج وتحقيق معدلات عالية وفقًا لخطط واستراتيجيات المؤسسة التي تسعى الى تحقيقها.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين الذي يصادف الأول من مايو ذكرى اليوم العالمي لعيد العمال.

ووجه مجلس إدارة المؤسسة تحية تقدير واعتزاز إلى كافة عمال قطاع النفط والغار في مختلف مواقعهم النفطية والإدارية الذين شيدوا بجهودهم هذا الصرح العظيم وما زالوا على درب النماء والبناء والعطاء سائرون.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، على مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق كافة سبل الراحة وتهيئة الظروف المناسبة حتى يتمكن العاملون بالقطاع من اكتساب كافة حقوقهم المشروعة وفقًا لما يكفله لهم القانون والتشريعات واللوائح الرسمية.