عمل الدبيبة تنظم احتفالية “عيد العمّال”.. والعابد يؤكد “مسار التنمية هو ما يدعونا لتعزيز مكانة العمال”

نظمت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الاثنين، احتفالية عيد العمّال التي أقيمت بالشركة الليبية للحديد والصلب في مصراتة، بمشاركة وزير العمل “علي العابد الرضا”، وبحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص والمهتمين بشؤون العمال.

وخلال كلمته خلال الاحتفالية حيّا “علي العابد”، كل العاملين والعاملات بالقطاعين العام والخاص، وأثنى على جهودهم المبذولة للتغلب على الصعوبات والمشاكل التي تواجههم في مواقع عملهم من أجل الرفع من إنتاجية العمل والرقي بأدائهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد وأثرت في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ووفق بيان نشرته صفحة الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، أكد “العابد” أن عيد العمال فرصة متجددة للوقوف على القضايا الأساسية المطروحة في العمل وما ينتظرنا في المستقبل من تحديات، موضحا أن مسار التنمية هو ما يدعوهم اليوم إلى تعزيز مكانة العمال وتوفير ما يحفظ لهم العيش في كنف الاطمئنان والاستقرار.

وأضاف البيان أن الحفل شهد عرضا مرئيا حول التعريف باليوم العالمي للعمّال وأهميته للعاملين وأهم ما قدمته وزارة العمل والتأهيل للعاملين بالقطاعين العام والخاص لتوفير احتياجاتهم وضمان حقوقهم والرفع من كفاءاتهم،

كما ألقى عدد من المسؤولين كلمة أشادوا فيها بالجهود التي تبذلها الوزارة في الخصوص، وتكريم أسر الشهداء وعدد من المصابين بإصابات عمل بمصنع الحديد والصلب.

ووقعت خلال الاحتفالية مذكرة تعاون بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ومعالجة مشكلة البطالة.

جاءت الاحتفالية بحضور، وكيل وزارة العمل والتأهيل “علي الماقوري”، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة

سعد حنيش، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن مصطفى سمو، وآمر غرفة عمليات البنيان المرصوص، والمجلس البلدي مصراتة، وأعيان وحكماء مدينة مصراتة وعدد من عمال المصنع، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.