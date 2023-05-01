إنفاذ القانون والكتيبة 11 تداهمان أوكار ترويج المخدرات وبيع الأسلحة في سبها

العنوان-سبها

أعلن فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية مداهمته رفقة الكتيبة 11 بالمنطقة العسكرية سبها أوكار ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، وبيع الأسلحة والذخائر والبدل العسكرية.

وقالت وزارة الداخلية بِالحكومة الليبية، أنه تم خلال المداهمة ضبط عدّة أشخاص كانوا متواجدين داخل هذه الأوكار والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر ومعدات عسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط أنواع مختلفة من المواد المخدرة متمثلة في أقراص مهلوسة وكميات من مخدر الحشيش وخمور مستوردة، لافتة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.